ابتدي السنة الجديدة وانت ممتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة وابدأ سنة جديدة وانت ممتلك شقة 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكمان هتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وومول تجاري يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 وامتلك شقتك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|158,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046958
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