ابتدي السنة الجديدة وانت ممتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ابتدي السنة الجديدة وانت ممتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

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امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة وابدأ سنة جديدة وانت ممتلك شقة 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكمان هتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وومول تجاري يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 وامتلك شقتك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 158,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046958
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27/10/2019
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العنوان:

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القسم: 

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19/10/2019
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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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17/10/2019
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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

476,000 جنيه

12/10/2019
صورة الاعلان: احجز وحدتك واستثمر فيها - في القاهرة مصر

احجز وحدتك واستثمر فيها

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احجز وحدتك علي البحر في راس سدر بمساحة 95م تشطيب سوبر لوكس واستمتع بخدمات القرية من اكوا بارك ومنطقة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

10/10/2019
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شاليهك بأقل الاسعار في راس سدر

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- في القاهرة مصر

امتلك شاليه في قرية لاسيرينا باي راس سدر علي مساحة 75م(2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ اميركي) تشطيب سوبر لوك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

10/10/2019
صورة الاعلان: صيف في لاسيرينا باي وعيش الحرية - في القاهرة مصر

صيف في لاسيرينا باي وعيش الحرية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاليهك بقي ف لاسيرينا باي راس سدر بمساحة 85م تشطيب سوبر لوكس وهتستمتع بخدمات القرية من اكوا بارك ومن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

10/10/2019
صورة الاعلان: الشتا السنة دى احلى فى شاليه سوبر لوكس بالفرش بااقل مقدم 55 الف بس فيو عالم - في القاهرة مصر

الشتا السنة دى احلى فى شاليه سوبر لوكس بالفرش بااقل مقدم 55 الف بس فيو عالم

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

55,000 جنيه

3/10/2019
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