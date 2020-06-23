ابتدى حياتك بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

ابدا حياتك من جديد وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من كل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة ونادى رياضى ومسجد الفتاح العليم ومكان مخصص للاطفال وعيادات طبية وخليك قريب من حى السفارات والحى الدبلوماسى وارض المعارض شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية