ابتدى استثمارك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|ابتدى استثمارك فى اكبر مول فى العاصمة الادارية وامتلك مكانك الادارى بالمساحة اللى تريحك تشطيب كامل وبالتكيفيات 35م قريب من اطول برج فى افريقيا وأكبر AQUARIUM و Dolphin Show بالعاصمة الإدارية الجديدة ومجمع مطاعم Open FOOD COURT ومنطقة ملاهي للأطفال KIDS AREA كل ده باسعار مميزة جدا واطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكانك الاداري فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|385,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047883
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