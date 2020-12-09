ابادة حشرات. مكافحة حشرات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ودعا للحشرات والقوارض مع شركة بيكتل الالمانية لابادة الحشرات نستخدم افضل مبيدات الصحة العامة لسنة 2020 مبيدات امنة تماما على الانسان والحيونات الاليفة مصرح بها من منظمة الصحة العامة who بتوكيل من شركة(Badische Anilin- und Soda-Fabrik ) الالمانية بالضمان المعتمد وتصريح وزارة الصحة نقوم بتعقيم المكان مجانا بعد الرش للحماية من الفيروسات افضل سعر. افضل خدمة. افضل نتيجه خصم 20% والدفع بعد النتيجه. لسلامتك اسال عن تصريح وزارة الصحة للتاكد من سلامة المبيدات. اتصل الان 022437999 -01033330539
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الدكتور خالد شريف
التليفون: 01033330539--01111562121--0224379997

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المعادى التجمع. اكتوبر. العبور. مصر الجديدة. الزمالك- المعادى السادس من اكتوبر. الرحاب. التجمع. مصر الجديدة. الزمالك مصر الجديدة. العشر من رمضان. العبور
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075798
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات01126700074 الوطنية ترحب بعملائها ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: عاملة نظافة-مربية- راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية- راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية-راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الرا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربيات-شغالات-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعار الخدم .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات 01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 بكل الضمانات القانونية نقدم العمالة المنز.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/12/2020
صورة الاعلان: تنظيف خزانات l تطهير خزانات - في القاهرة مصر

تنظيف خزانات l تطهير خزانات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه بروفيشنال سيرفس بتقدملك خدمه تنظيف وتطهير الخزانات بجوده عاليه ♥ اكيد بعد فتره بتلاقى ان .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/12/2020
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صورة الاعلان: نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات01126700074 فقط مع شركه الوطنية افضل اسع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/11/2020
صورة الاعلان: نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: نوفر جليسات المسنين_المر بيات_عاملات النظافة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر جليسات المسنين_المر بيات_عاملات النظافة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر جليسات المسنين_المربيات_عاملات النظافة لكافة المحافظات01223333060 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: لدينا الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا الشغالات_جليسات المسنين والاطفال لكافة المحافظات01126700074 مكتب توريد شغالات فى مصر #شركة_الو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين بيبيسيتر شغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين بيبيسيتر شغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات مسنين بيبيسيتر شغالات لجميع المحافظات01126700074 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خاد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات - في القاهرة مصر

شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات01017902000 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: توريد عمالة منزلية من شغالات جليسات مسنين واطفال لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

توريد عمالة منزلية من شغالات جليسات مسنين واطفال لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توريد عمالة منزلية من شغالات جليسات مسنين واطفال لكافة المحافظات01126700074 فقط مع شركه الوطنية افضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/11/2020
صورة الاعلان: مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة - في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة 01126700074 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/11/2020
صورة الاعلان: توفير عاملات نظافة-مربيات -جليسات مسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

توفير عاملات نظافة-مربيات -جليسات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توفير عاملات نظافة-مربيات-جليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

12/11/2020
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