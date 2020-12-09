ابادة حشرات. مكافحة حشرات

(للبيع)
|ودعا للحشرات والقوارض مع شركة بيكتل الالمانية لابادة الحشرات نستخدم افضل مبيدات الصحة العامة لسنة 2020 مبيدات امنة تماما على الانسان والحيونات الاليفة مصرح بها من منظمة الصحة العامة who بتوكيل من شركة(Badische Anilin- und Soda-Fabrik ) الالمانية بالضمان المعتمد وتصريح وزارة الصحة نقوم بتعقيم المكان مجانا بعد الرش للحماية من الفيروسات افضل سعر. افضل خدمة. افضل نتيجه خصم 20% والدفع بعد النتيجه. لسلامتك اسال عن تصريح وزارة الصحة للتاكد من سلامة المبيدات. اتصل الان 022437999 -01033330539
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الدكتور خالد شريف
|التليفون:
|01033330539--01111562121--0224379997
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|العنوان:
|المعادى التجمع. اكتوبر. العبور. مصر الجديدة. الزمالك- المعادى السادس من اكتوبر. الرحاب. التجمع. مصر الجديدة. الزمالك مصر الجديدة. العشر من رمضان. العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075798
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه