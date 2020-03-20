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تفاصيل الإعلان
ااالحق الفرصة من شركة زياد الإستثمار العقاري وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زمان شقه 180 م امامية عباره عن : ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقى المناطق بالمنطقه السادسه موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈طريق الحريه 👈وطريق مصر السويس وتطل على كمبوند المعادي فيو ومنطقه الجامعات مباشره 🎉عرض لفتره محدوده جدا بـ750,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

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العنوان: المنطقه السادسه- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 750,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/3/2020
رقم الإعلان: 2056446
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بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

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20/3/2020
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(للبيع)

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20/3/2020
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20/3/2020
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20/3/2020
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220,000 جنيه

20/3/2020
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19/3/2020
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19/3/2020
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19/3/2020
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19/3/2020
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19/3/2020
صورة الاعلان: لاستثمار اكيد امتلك شقة بالتقسيط فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

لاستثمار اكيد امتلك شقة بالتقسيط فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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19/3/2020
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يلا دلوقتي روح اسكن في العاصمة الادارية من غير تفكير

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من غير ماتفكر كتير روح دلوقتي علي العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك الجديدة في كمبوند zavani بجان.
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19/3/2020
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19/3/2020
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