اااالحق العروووض من 📍شركة زياد للاستثمار العقاري

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الاول- مدينه الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|525,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050545
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