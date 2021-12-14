إيجار مرسيدس C 180 الجديدة كليا 2022

استئجار أفضل السيارات الألمانية مرسيدسC180 من شركة ليموزين مصر|01101747711. تقدم شركة ليموزين مصر أفضل السيارات للإيجار و يعد إيجار السيارة مرسيدس C180 أفضل السيارات فى العالم حيث المظهر الجذاب للسيارة, الأداء القوى, السرعة المطلقة, كذلك أبواب السيارة الواسع الأنيق حيث الشكل الفخم فى الزفاف, كما أن السيارة تتميز بالمساحة الداخلية الواسعة حيث المقاعد المريحة للعروسين, التبريد المثالى للتكييف, نظام Sound System كامل مجهز على أعلى مستوى من الأمكانيات.