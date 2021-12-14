إيجار مرسيدس C 180 الجديدة كليا 2022

(مطلوب للإيجار)
|استئجار أفضل السيارات الألمانية مرسيدسC180 من شركة ليموزين مصر|01101747711. تقدم شركة ليموزين مصر أفضل السيارات للإيجار و يعد إيجار السيارة مرسيدس C180 أفضل السيارات فى العالم حيث المظهر الجذاب للسيارة, الأداء القوى, السرعة المطلقة, كذلك أبواب السيارة الواسع الأنيق حيث الشكل الفخم فى الزفاف, كما أن السيارة تتميز بالمساحة الداخلية الواسعة حيث المقاعد المريحة للعروسين, التبريد المثالى للتكييف, نظام Sound System كامل مجهز على أعلى مستوى من الأمكانيات.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01101747711
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|العنوان:
|7شارع محمد الجمل عباس العقاد مدينه نصر اول القاهرة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115110
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