إيجار مرسيدس بنز لحفلات الزفاف

(For Rent)
|يُعد الزفاف من أهم المناسبات التي يحرص الجميع على إنجازها بأفضل الطرق الممكنة01101727711، ولأن السيارة تُعد جزءًا مهمًا من هذه المناسبة، فإن شركة إيجار مرسيدي بنز توفر لكم خدمة تأجير سيارات مرسيدي بنز الفاخرة لحفلات الزفاف. تتميز شركة رينت باص بتوفير سيارات مرسيدي بنز ذات التصميم الأنيق والفاخر01101727711، مما يجعلها الخيار الأمثل للأزواج الذين يرغبون في إضفاء لمسة من الأناقة والتميز على حفل زفافهم. موبايل - واتساب: 01101727711 موقعنا . net/
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ashraqt moataz
|Telephone:
|01101727711
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,000 Pound
|Posting Date:
|8/5/2023
|Ad Number:
|2184936
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
1,000 Pound
3,000 Pound
1,800 Pound
3,500 Pound
6,000 Pound
2,200 Pound
3,000 Pound
3,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
1,000 Pound
700 Pound
650 Pound
Call
1,500 Pound