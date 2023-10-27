إيجار سيارة هيونداي النترا بالسائق: تجربة السفر المثالية

(For Rent)
|تعد سيارة هيونداي النترا واحدة من الخيارات الأكثر شيوعًا والموفرة للوقود في عالم تأجير السيارات01003203210. ومع تقديمها لمستوى مميز من الراحة والأداء، فإن تجربة السفر مع النترا تصبح مميزة بالفعل عندما تتميز بالسائق المحترف راحة السفر: عند تأجير سيارة هيونداي النترا مع سائق، يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بالرحلة دون الحاجة إلى التفكير في التوجيه أو قيادة السيارة. السائق يأخذ عبء القيادة عنك. المعرفة بالمسارات: السائق المحترف يعرف الطرق والمسارات بشكل جيد، مما يضمن وصولك إلى وجهتك بسهولة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|Nasr city- Al Marj
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247465
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