(للإيجار)
|إيجار سيارة رنج روفر 2022 بسعر خيالى فى القاهرة تقدم شركة ليموزين مصر إيجار رنج روفر 2022 الجديدة كليا باأسعار تنافسية مقارنة بشركات السياحة و النقل السياحى . لذلك استئجار رنج روفر الحديثة أفضل السيارات فى العالم على الأطلاق مع شركة ليموزين مصر باأقل الأسعار و أفضل الخدمات ذات الجودة العالية لإيجار السيارات. كما أن الشركة تقدم تأجير رنج روفر بعقد يومى أو شهرى أو سنوى, و كذلك تتيح إيجار السيارة بسائق أو بدون السائق حسب متطلبات العملاء.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116823
600 جنيه
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