إيجار سيارة رنج روفر 2022 بسعر خيالى فى القاهرة

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تفاصيل الإعلان
إيجار سيارة رنج روفر 2022 بسعر خيالى فى القاهرة تقدم شركة ليموزين مصر إيجار رنج روفر 2022 الجديدة كليا باأسعار تنافسية مقارنة بشركات السياحة و النقل السياحى . لذلك استئجار رنج روفر الحديثة أفضل السيارات فى العالم على الأطلاق مع شركة ليموزين مصر باأقل الأسعار و أفضل الخدمات ذات الجودة العالية لإيجار السيارات. كما أن الشركة تقدم تأجير رنج روفر بعقد يومى أو شهرى أو سنوى, و كذلك تتيح إيجار السيارة بسائق أو بدون السائق حسب متطلبات العملاء.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Amira Ahmed
التليفون: 01101737711

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العنوان: Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2021
رقم الإعلان: 2116823
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