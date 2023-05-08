إيجار سيارات (suv) إيجار هيونداي توسان

(For Rent)
|يعتبر إيجار السيارات من الخدمات الهامة التي تلبي احتياجات العديد من الأفراد والشركات01101727711. ومن بين السيارات التي تحظى بشعبية كبيرة في عالم الإيجار هي سيارات (suv)، ومنها سيارة هيونداي توسان. تتميز سيارة هيونداي توسان بتصميمها الأنيق والعصري01101727711، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد والعائلات التي تبحث عن سيارة مريحة وواسعة. كما أنها تتمتع بأداء ممتاز على الطرق الوعرة01101727711، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الرحلات البرية والمغامرات.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ashraqt moataz
|Telephone:
|01101727711
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|Location:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|8/5/2023
|Ad Number:
|2184961
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