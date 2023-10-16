إيجار سيارات مرسيدس_ نقل سياحي

(For Rent)
|إيجار أتوبيس مرسيدس 50 فردًا مع السائق 01003203210 يمنحك الفرصة لتنظيم رحلات كبيرة بسهولة وراحة. ستكون هذه الرحلة تجربة ممتعة وخالية من القلق بفضل السائق المحترف والمرافق المتقدمةيتيح إيجار الأتوبيس توفير الوقت والجهد الذي يمكن أن يضيع في التفاصيل اللوجستية والتنظيم عند استخدام وسائل نقل أخرى.بالمقارنة مع تكاليف شراء وصيانة حافلة خاصة، يمكن أن تكون تكلفة إيجار أتوبيس مرسيدس 50 فردًا ميسورة التكلفة للمجموعات الكبيرة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|Nasr city- المرج
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246376
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