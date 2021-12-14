إيجار رنج روفر 2021 لرجال الأعمال

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
تأجير رنج روفر أحدث موديل 2022 استئجار أحدث سيارة موديل 2022 رنج روفر سيارة الفخامة و الأناقة و التنقية العالية باأفضل الاسعار مع شركة ليموزين مصر|01101747711. كما إن الشركة تقدم إيجار رنج روفر2022 بسائق و بدون سائق حسب طلب و راحة العميل. أسعار إيجار رنج روفر تتوقف الأسعار على العديد من العوامل, مثل: مدة الإيجار السيارة, المسافة التى تقطعها السيارة وكما أن إذا كانت بسائق و بدون سائق كما إن السيارة مزودة بكافة وسائل الأمان و الأمن و الراحة و مجهزة على أعلى مستوى من التنقية و الأمكانيات العالية.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين مصر
التليفون: 01101747711

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العنوان: 7شارع محمد الجمل عباس العقاد مدينه نصر اول القاهرة- مدينة نصر
تونس -

تونس
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دولار
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115130
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