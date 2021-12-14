إيجار رنج روفر 2021 لرجال الأعمال

تأجير رنج روفر أحدث موديل 2022 استئجار أحدث سيارة موديل 2022 رنج روفر سيارة الفخامة و الأناقة و التنقية العالية باأفضل الاسعار مع شركة ليموزين مصر|01101747711. كما إن الشركة تقدم إيجار رنج روفر2022 بسائق و بدون سائق حسب طلب و راحة العميل. أسعار إيجار رنج روفر تتوقف الأسعار على العديد من العوامل, مثل: مدة الإيجار السيارة, المسافة التى تقطعها السيارة وكما أن إذا كانت بسائق و بدون سائق كما إن السيارة مزودة بكافة وسائل الأمان و الأمن و الراحة و مجهزة على أعلى مستوى من التنقية و الأمكانيات العالية.