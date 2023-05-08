(For Rent)
|إيجار جيب شيروكي في القاهرة تعتبر القاهرة واحدة من أهم المدن السياحية في مصر، وتتميز بالعديد من المعالم السياحية الشهيرة والمتنوعة التي تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم01101727711. ولتحقيق أفضل تجربة سياحية في القاهرة، يمكنك الاستفادة من خدمات إيجار جيب شيروكي. جيب شيروكي هو سيارة رائعة تتميز بالأداء العالي والراحة المثالية01101727711، وهي مثالية للاستخدام في المدن والرحلات الطويلة. وتوفر خدمات إيجار جيب شيروكي في القاهرة فرصة للسائحين للاستمتاع بأفضل تجربة سياحية في المدينة.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ashraqt moataz
|Telephone:
|01101727711
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|Location:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,500 Pound
|Posting Date:
|8/5/2023
|Ad Number:
|2185971
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