(للإيجار)
|إيجار تويوتا هاى أس الشكل الجديد إيجار أحدث ميكروباصات و باصات موديلات 2022 مع شركة ليموزين مصر|01101747711. أجر أحدث ميكروباص تويوتا هاى اس الجديد كليا 2022 افضل ميكروباص للرحلات اليوم الواحد و السفر فى جميع أنحاء جهمورية مصر العربية. و كما إنه يتميز بالمحرك القوى و الأداء عالى الجودة للسفر للأماكن البعيدة الصعبة, مثل: الصحراء و السفارى. وكما إنه يتميز بالتصميم الخارجى حيث الأبواب المرنة للميكروباص لسهولة الحركة و كذلك الأضاءة الأمامية و الخلفية الممتازة للرؤية, والتصميم الداخلى المريح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01101747711
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|العنوان:
|7شارع محمد الجمل عباس العقاد مدينه نصر اول القاهرة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115108
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