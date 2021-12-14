إيجار تويوتا هاى أس الشكل الجديد إيجار أحدث ميكروباصات و باصات موديلات 2022 مع شركة ليموزين مصر|01101747711. أجر أحدث ميكروباص تويوتا هاى اس الجديد كليا 2022 افضل ميكروباص للرحلات اليوم الواحد و السفر فى جميع أنحاء جهمورية مصر العربية. و كما إنه يتميز بالمحرك القوى و الأداء عالى الجودة للسفر للأماكن البعيدة الصعبة, مثل: الصحراء و السفارى. وكما إنه يتميز بالتصميم الخارجى حيث الأبواب المرنة للميكروباص لسهولة الحركة و كذلك الأضاءة الأمامية و الخلفية الممتازة للرؤية, والتصميم الداخلى المريح