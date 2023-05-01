إيجار تويوتا ميكروباص من شركة رينت باص

(For Rent)
|أرخص إيجار نقل سياحي في القاهرة 01101727711 إيجار ميكروباص نقل سياحي في القاهرة أفضل خدمات التأجير تقدمها دايما شركة رينت باص المتخصصه في إيجار جميع انواع الحافلات السياحية للنقل السياحي في القاهرة01101727711 إيجار #ميكروباص تويوتا هاي اس واستمتع بأسعار شركة رينت باص وذلك للاستمتاع بجميع الجولات السياحية داخل القاهرة 011017277 احجز ميكروباص تويوتا لرحلات اليوم الواحد داخل القاهرة او خارجها 01101727711 contact us :002 01101727711 Website:
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|rent bus
|Telephone:
|01101727711
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|Location:
|اول عباس العقاد مدينة نصر- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|800 Pound
|Posting Date:
|29/4/2023
|Ad Number:
|2180119
(For Rent)- in Cairo Egypt
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