إيجار تويوتا كوستر للتنقلات المطار

(للإيجار)

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الجزائر (برج بو عريريج) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ايجار تويوتا كوستر للرحلات اليوميه فى مصر بأقل الاسعار مع شركه ليموزين مصر 01101747711 تأجير اتوبيس تويوتا كوستر يسع من 20ل24راكب بكل راحه استئجار باص تويوتا كوستر لجميع الرحلات السياحيه والسفر من القاهره والى جميع محافظات مصرلذلك تأجير اتوبيس24فرد لعمل يوميات سياحيه داخل القاهرة ايجار باصات كوستر موديل 2020/2021لجميع الرحلات الدى يوز بأقل سعر فى السوق المصرى باصات تويوتا كوستر الفخمه لرحلات وادى الريان والفيوم والعين السخنه تأجير احدث الباصات السياحيه لرحلات قريه تونس وعمل جولات سياحيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين مصر
التليفون: 01101747711

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العنوان: 7شارع محمد الجمل عباس العقاد مدينه نصر اول القاهرة- خليج البحر
برج بو عريريج -

الجزائر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دولار
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115126
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