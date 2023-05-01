إيجار تويوتا كوستر لرحلات اليوم الواحد

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Ad Photo: إيجار تويوتا كوستر لرحلات اليوم الواحد - in Cairo Egypt

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يعتبر ايجار حافلة تويوتا كوستر من الخدمات المهمة التي يحتاجها الكثيرون في العديد من المناسبات والفعاليات.01101727711 فهي تتميز بحجمها الكبير وقدرتها على استيعاب عدد كبير من الركاب, إضافة إلى أنها توفر الراحة والأمان للركاب خلال رحلات الطويلة. تتوفر حافلة تويوتا كوستر بعدة أحجام ومواصفات تناسب جميع الاحتياجات, ويمكن استئجارها للعديد من المناسبات مثل الرحلات السياحية-والأعراس-والمؤتمرات-والجولات التعليمية-والفعاليات الرياضية-وغيرها.01101727711 موبايل - واتساب: 01101727711
Contact The Advertiser:
Contact Name: ashraqt moataz
Telephone: 01101727711

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,200 Pound
Posting Date: 30/4/2023
Ad Number: 2180256
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Posting Date
Ad Photo: ايجار اتوبيسات /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر22 راكب - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيسات /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر22 راكب

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شركة ليموزين نصار تقدم تأجير اتوبيسات كوستر 22 راكب للرحلات في مصر بأسعار تناسب الجميع. بالتالي يمكن.
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2,000 Pound

1/5/2023
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1/5/2023
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(For Rent)

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29/4/2023
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ايجار جيب ميتسوبيشي باجيرو ميتسوبيشي باجيرو-01014555680,ميتسوبيشي باجيرو 2022 ,باجيرو ميتسوبيشي,ميت.
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29/4/2023
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Cairo - Egypt

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29/4/2023
Ad Photo: ارخص سيارة فورتشنر للايجار 2023 - in Cairo Egypt

ارخص سيارة فورتشنر للايجار 2023

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- in Cairo Egypt

تأجير تويوتا ، فورتشنر ايجار ، ايجار فورتشنر يومي ، تأجير تويوتا فورتشنر للايجار ، ايجار تويوتا فورت.
Location:

Cairo - Egypt

3,000 Pound

29/4/2023
Ad Photo: إيجار تويوتا ميكروباص من شركة رينت باص - in Cairo Egypt

إيجار تويوتا ميكروباص من شركة رينت باص

(For Rent)

- in Cairo Egypt

أرخص إيجار نقل سياحي في القاهرة 01101727711 إيجار ميكروباص نقل سياحي في القاهرة أفضل خدمات التأجير ت.
Location:

Cairo - Egypt

800 Pound

29/4/2023
Ad Photo: ارخص ايجار نقل سياحي_ايجار مرسيدس فيانو - in Cairo Egypt

ارخص ايجار نقل سياحي_ايجار مرسيدس فيانو

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- in Cairo Egypt

عروض صيف 2023 ارخص مرسيدس فيانو 7 راكب ايجار مرسيدس فيانو للرحلات الصيفيه 2023 و سفر العائلات افضل ا.
Location:

Cairo - Egypt

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28/4/2023
Ad Photo: ارخص ايجار نقل سياحي_ ايجار كيا كرنفال 7راكب - in Cairo Egypt

ارخص ايجار نقل سياحي_ ايجار كيا كرنفال 7راكب

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- in Cairo Egypt

صيف 2023 افضل مع تورست كار ارخص ايجار باصات و ميني باصات في مصر نقدم لكم ارخص كيا كرنفال 7 راكب مكيف.
Location:

Cairo - Egypt

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28/4/2023
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