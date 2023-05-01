إيجار تويوتا كوستر لرحلات اليوم الواحد

(For Rent)
|يعتبر ايجار حافلة تويوتا كوستر من الخدمات المهمة التي يحتاجها الكثيرون في العديد من المناسبات والفعاليات.01101727711 فهي تتميز بحجمها الكبير وقدرتها على استيعاب عدد كبير من الركاب, إضافة إلى أنها توفر الراحة والأمان للركاب خلال رحلات الطويلة. تتوفر حافلة تويوتا كوستر بعدة أحجام ومواصفات تناسب جميع الاحتياجات, ويمكن استئجارها للعديد من المناسبات مثل الرحلات السياحية-والأعراس-والمؤتمرات-والجولات التعليمية-والفعاليات الرياضية-وغيرها.01101727711 موبايل - واتساب: 01101727711
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ashraqt moataz
|Telephone:
|01101727711
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|Location:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|30/4/2023
|Ad Number:
|2180256
(For Rent)- in Cairo Egypt
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