إيجار باص ميتسوبيشي 28 للرحلات العائليه.

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Ad Photo: إيجار باص ميتسوبيشي 28 للرحلات العائليه. - in Cairo Egypt

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تقدم شركه ليموزين نصار ايجار باصات ميتسوبيشي 28 راكب للرحلات العائليه والرحلات الجماعيه مع العائله والاصدقاء. كما تقدم شركه ليموزين نصار باص ميتسوبيشي 28 بأحدث الاصدارات لعام 2021\2022 . كما يمكن ايضا تأجير باص ميتسوبيشي 28 للرحلات خارج القاهره والرحلات الشاقه هذا لان الباص صمم خصيصا لتحمل الرحلات الطويله والشاقه. للحجز والاستفسار:01119920103 مواعيد العمل:من السبت الي الخميس\من10ص الي10م العنوان:7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد-مدينه نصر /
Contact The Advertiser:
Contact Name: nouran
Telephone: 01119920103

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: nasr city- مدينه نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 6/8/2023
Ad Number: 2240031
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Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي-ايجار تويوتا هاي اس - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي-ايجار تويوتا هاي اس

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- in Cairo Egypt

- ميكروباص سياحي للايجار اليومي باقل سعر - تأجير تويوتا هاي اس 2020 بأسعار شاملة السائق والبنزين وا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 جنيه مصري

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي اتوبيس مرسيدس 50 - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي اتوبيس مرسيدس 50

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تقوم شركة ليموزين مصر بايجار اتوبيسات وسيارات وميكروباصات وخدمات ليموزين علي اوسع نطاق في جمهوريه مص.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي تويوتا كوستر - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي تويوتا كوستر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

لذلك نعمل علي تقديم كافة الخدمات الخاصه بالنقل الجماعي ونقل الافراد وخدمات الليموزين علي اجمل مستوي .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي تويوتا هايس - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي تويوتا هايس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تتميز شركة ليموزين مصر بان لديها اسطول ضخم وهائل بايجار سيارات واتوبيسات سياحية للتنقل والسفر لاي مك.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
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