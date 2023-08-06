إيجار باص ميتسوبيشي 28 للرحلات العائليه.

تقدم شركه ليموزين نصار ايجار باصات ميتسوبيشي 28 راكب للرحلات العائليه والرحلات الجماعيه مع العائله والاصدقاء. كما تقدم شركه ليموزين نصار باص ميتسوبيشي 28 بأحدث الاصدارات لعام 2021\2022 . كما يمكن ايضا تأجير باص ميتسوبيشي 28 للرحلات خارج القاهره والرحلات الشاقه هذا لان الباص صمم خصيصا لتحمل الرحلات الطويله والشاقه. للحجز والاستفسار:01119920103 مواعيد العمل:من السبت الي الخميس\من10ص الي10م العنوان:7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد-مدينه نصر /