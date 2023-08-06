إيجار باص ميتسوبيشي 28 للرحلات العائليه.

(For Rent)
|تقدم شركه ليموزين نصار ايجار باصات ميتسوبيشي 28 راكب للرحلات العائليه والرحلات الجماعيه مع العائله والاصدقاء. كما تقدم شركه ليموزين نصار باص ميتسوبيشي 28 بأحدث الاصدارات لعام 2021\2022 . كما يمكن ايضا تأجير باص ميتسوبيشي 28 للرحلات خارج القاهره والرحلات الشاقه هذا لان الباص صمم خصيصا لتحمل الرحلات الطويله والشاقه. للحجز والاستفسار:01119920103 مواعيد العمل:من السبت الي الخميس\من10ص الي10م العنوان:7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد-مدينه نصر /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|nouran
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|nasr city- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|6/8/2023
|Ad Number:
|2240031
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