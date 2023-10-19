(For Rent)
|إيجار اتوبيس سياحي مرسيدس 50 راكب إيجار اتوبيس سياحي مرسيدس 50 راكب إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب هو الاختيار الممتاز للنقل الجماعي، حيث يجمع بين الراحة والأناقة والأمان.ف يوفر هذا الأتوبيس تجربة مريحة وفعالة للركاب، سواء كانوا في رحلة سياحية أو تنظيم فعالية خاصة أو نقل الموظفين او لتوصيلات المدار والجامعات ورحالتهم ايضا . بفضل تصميمه العصري وتجهيزاته المتطورة، يعد إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب خيارًا موثوقًا ومثاليًا لتلبية احتياجات النقل الجماعي بطريقة مميزة 01070534880. توفر شركه الدولي كار
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الدولي كار
|Telephone:
|01070534881
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|Location:
|الاردنيه- القاهره الجديده
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246641
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