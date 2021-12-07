إيجار اتوبيسات مرسيدس 600 – رحلات

(للإيجار)
|توفر شركة ليموزين مصر اتوبيسات مرسيدس من أحدث الموديلات وافضل خدمة, استأجر اتوبيسات مرسيدس 600 للنقل السياحي فيمكنك التنقل داخل وخارج القاهرة بكل سهولة في التحرك و الانتقالات . لذلك توفر الشركة اعلي جودة وافضل امكانيات واعلي مستويات الراحة والرفاهية . اتوبيسات مرسيدس 50 راكب تتوافر لجميع الرحلات اليومية والسفريات والتوصيلات. بالتالي يمكنك ايجار اتوبيسات مكيفة واحدث طراز وبالتالي امان وراحة في الانتقالات. لذلك تقدم لك احدث الاتوبيسات التي تصحبك الى الاماكن المختلفة وتجربة اجواء جديدة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousineegypt
|التليفون:
|01101555356
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114152
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,400 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
2,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
2,000 جنيه
1,000 جنيه
1,200 جنيه
1,000 جنيه