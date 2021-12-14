إيجار أقوى سيارة دفع رباعى جراند شيروكى

(للإيجار)
|ايجار احدث سيارات دفع رباعى فى السوق المصرى لانجاز المهام الصعبه ؛والطرق الشاقه – 01101747711 تأجير سيارات جيب شيروكى الشكل الجديد فى مصر لذلك تأجير سياره الاحلام رانج روفر بشكلها المبهر والفخم بسعر اقتصادى مع شركه ليموزين مصر ايجار سياره لاند كروزر موديل 2020/2021احدث موديل بسائق وبدون سائق لذلك تأجير جميع سيارات الدفع الرباعى لجميع المهام الصعبة ورحلات السفارى الشاقه تقدم شركه ليموزين مصر افضل خدمه وأقل سعر للايجار للمدد الطويله لذلك تأجير سيارات جيب فى القاهره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01101747711
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|العنوان:
|7شارع محمد الجمل عباس العقاد مدينه نصر اول القاهرة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115119
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