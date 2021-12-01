إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب الجديد كليا

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تفاصيل الإعلان
إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب استئجار أتوبيس مدسيدس أحدث موديل 2022 باأفضل الأسعار و الخدمة ذات الجودة العالية مع شركة ليموزين مصر|01101747711. كما أن الأتوبيس المرسيدس 50 راكب من أفضل الأتوبيسات للنقل السياحى و الرحلات و السفر فى جميع أنحاء جهمورية مصر العربية. كما أنه يتمتع بالعديد من المميزات, مثل : الحمام , الثلاجة , شاشة عرض للاستمتاع بالمشاهدة و الشعور بالرفاهيه و الراحة أثناء الرحلة و العديد من الخدمات حيث USB,GBS, و وسائل الأمان والأمن.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: limousine egypt
التليفون: 01101747711

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العنوان: 7 شارع محمد حسن الجمل \ عباس العقاد - مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/12/2021
رقم الإعلان: 2113783
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18/11/2021
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16/11/2021
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ايجار ميني باص 28 راكب

(للإيجار)

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16/11/2021
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(للإيجار)

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15/11/2021
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تأجير هاي اس للرحلات

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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15/11/2021
صورة الاعلان: ايجار ميستوبيشى 28 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ميستوبيشى 28 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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15/11/2021
صورة الاعلان: ايجار اتش وان 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار اتش وان 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتش وان 7 راكب للسفر والتنقل داخل وخارج القاهره اسعار مميزه وتخفيضات بشهر 11 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: ايجار باص مرسيدس 500 _ 600 - في القاهرة مصر

ايجار باص مرسيدس 500 _ 600

(للإيجار)

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ايجار باص 50 راكب للرحلات والتنقل والسفر وذهاب الي الاسكندريه والفيوم وسيوه ودريم بارك والاهرامات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/11/2021
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7/11/2021
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