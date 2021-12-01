إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب الجديد كليا

إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب استئجار أتوبيس مدسيدس أحدث موديل 2022 باأفضل الأسعار و الخدمة ذات الجودة العالية مع شركة ليموزين مصر|01101747711. كما أن الأتوبيس المرسيدس 50 راكب من أفضل الأتوبيسات للنقل السياحى و الرحلات و السفر فى جميع أنحاء جهمورية مصر العربية. كما أنه يتمتع بالعديد من المميزات, مثل : الحمام , الثلاجة , شاشة عرض للاستمتاع بالمشاهدة و الشعور بالرفاهيه و الراحة أثناء الرحلة و العديد من الخدمات حيث USB,GBS, و وسائل الأمان والأمن.