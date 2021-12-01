إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب الجديد كليا

(مطلوب للإيجار)
|إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب استئجار أتوبيس مدسيدس أحدث موديل 2022 باأفضل الأسعار و الخدمة ذات الجودة العالية مع شركة ليموزين مصر|01101747711. كما أن الأتوبيس المرسيدس 50 راكب من أفضل الأتوبيسات للنقل السياحى و الرحلات و السفر فى جميع أنحاء جهمورية مصر العربية. كما أنه يتمتع بالعديد من المميزات, مثل : الحمام , الثلاجة , شاشة عرض للاستمتاع بالمشاهدة و الشعور بالرفاهيه و الراحة أثناء الرحلة و العديد من الخدمات حيث USB,GBS, و وسائل الأمان والأمن.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine egypt
|التليفون:
|01101747711
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|العنوان:
|7 شارع محمد حسن الجمل \ عباس العقاد - مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113783
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