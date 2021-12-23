إيجارمرسيدس فيانوالعائلية بأقل سعر

(للإيجار)
|سعر إيجارمرسيدس فيانوالعائلية01101055099 ايجار فان فيانو العائليه01101055099؛تأجير افخم فان عائلى مرسيدس لكل محبى السيارات المرسيدس بالتالى تأجيرفيانو مرسيدس العائلية01101055099؛استئجار مرسيدس فان فيانو العائليةبأحدث موديلات ؛سيارات مرسيدس العائليه تكفى حتى 7راكب بشكل مريح لذلك تأجير مرسيدس فان فيانو الفخمه بأقوى عروض وخصومات اعياد الكريسماس تأجير جميع سيارات مرسيدس فيانو العائلى بألوان عديده واشكال مميزةبالتالى استئجار فان فيانو للايجار اليومى والشهرى والمدد الطويلة ؛تأجير فان فيانو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116537
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