إنذار سرقة

(للبيع)
|أجهزة الإنذار ضد السرقة المصممة خصيصاً للمنازل والفيلات والمحلات التجارية الصغيرة يمكن أن تضم حتي 100 حساس مختلف بإتصال لاسلكي داخل محيط المنزل أو الفيلا، تحتوي تلك الأجهزة علي لوحة تحكم بواجهة تسمح للمستخدم برمجة الحساسات وإضافة أرقام التليفونات المرغوب الإتصال بها وقت حدوث إختراق لنظام الإنذار وباقي الإعدادات المتقدمة، تستطيع تلك اللوحات الإتصال سلكياً ولاسلكياً حسب طراز الجهاز بحساسات كشف الحركو وحساسات كشف كسر الأبواب والنوافذ وحساسات تأمين الأسوار.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alyaa yasser
|التليفون:
|01272263003
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|العنوان:
|154جسر السويس شارع جسر السويس- مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103044
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(للبيع)- في القاهرة مصر
231 جنيه
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11,111 جنيه