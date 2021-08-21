إنذار سرقة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: إنذار سرقة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

أجهزة الإنذار ضد السرقة المصممة خصيصاً للمنازل والفيلات والمحلات التجارية الصغيرة يمكن أن تضم حتي 100 حساس مختلف بإتصال لاسلكي داخل محيط المنزل أو الفيلا، تحتوي تلك الأجهزة علي لوحة تحكم بواجهة تسمح للمستخدم برمجة الحساسات وإضافة أرقام التليفونات المرغوب الإتصال بها وقت حدوث إختراق لنظام الإنذار وباقي الإعدادات المتقدمة، تستطيع تلك اللوحات الإتصال سلكياً ولاسلكياً حسب طراز الجهاز بحساسات كشف الحركو وحساسات كشف كسر الأبواب والنوافذ وحساسات تأمين الأسوار.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alyaa yasser
التليفون: 01272263003

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 154جسر السويس شارع جسر السويس- مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103044
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز حضور وإنصراف - في القاهرة مصر

جهاز حضور وإنصراف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز حضور وانصراف K14-ZKTeco 500 بصمه 500 كارت ذاكرة داخليه 50.000 يتصل عن طريقTCP/IP USB-Host ضما.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: جهاز بريماسيل - في القاهرة مصر

جهاز بريماسيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يسعدنا نحن شركة UNITEDللأنظمه الأمنيه والإتصالات ان نقدم لحضرآتكم خدماتنا ومنتجاتنا من أفضل الماركات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: كروت تسجيل المكالمات - في القاهرة مصر

كروت تسجيل المكالمات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

"كارت تسجيل المكالمات لعدد 2 - 4 - 8 - 16 خطوط ،، مميزات الكارت :- * يمكن تركيب حتى 2 كارت على ن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لمكان كله متراقب . ده هيبقى دور الشركه المتحده للحلول التكنولوجيه لما تركبلك نظام أمني متكامل يحمي .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: gps - في القاهرة مصر

gps

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يسعدنا نحن شركة UNITEDللأنظمه الأمنيه والإتصالات أن نقدم لحضرآتكم خدماتنا ومنتجاتنا من أفضل الماركات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: سماعات الكول سنتر - في القاهرة مصر

سماعات الكول سنتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سماعات الكول سنتر لها اشكال متنوعة لتناسب احتياجك ميكروفون متقدم لالغاء الضوضاء تماماً الميكروفونات .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: sound system - في القاهرة مصر

sound system

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ساوند سيستم – SOUND SYSTEM افضل ماركة احسن سعر أقوي ضمان محتاج اجهزة امبليفير - مكبرات الصوت - سم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: إنذار حريق - في القاهرة مصر

إنذار حريق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يعتبر نظام إنذار الحريق عنصرًا مهمًا في خطة حماية الممتلكات الخاصة بك إنذار الحريق Fire Alarm System.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس - Bluetooth headset and touch lampshades - في القاهرة مصر

سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس - Bluetooth headset and touch lampshades

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس تعمل لبعد 10 متر تعمل لمدة 4 ساعات يمكنك تغير الاضاءة و الالوان ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

231 جنيه

16/8/2021
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال - في القاهرة مصر

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ميجا تاور تجربة مليئة بالمتعة و الأثارة زور صفحتنا على فيس بوك او كلمنا على الخط الساخن 19810 Gotta.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: راوتر سويتش - في القاهرة مصر

راوتر سويتش

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بوردة جهاز راوتر سويتش ـ ماركة هواوي ـ 64 مخرج ـ جديد.
العنوان:

القاهرة - مصر

11,111 جنيه

14/6/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager