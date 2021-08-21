إنذار سرقة

أجهزة الإنذار ضد السرقة المصممة خصيصاً للمنازل والفيلات والمحلات التجارية الصغيرة يمكن أن تضم حتي 100 حساس مختلف بإتصال لاسلكي داخل محيط المنزل أو الفيلا، تحتوي تلك الأجهزة علي لوحة تحكم بواجهة تسمح للمستخدم برمجة الحساسات وإضافة أرقام التليفونات المرغوب الإتصال بها وقت حدوث إختراق لنظام الإنذار وباقي الإعدادات المتقدمة، تستطيع تلك اللوحات الإتصال سلكياً ولاسلكياً حسب طراز الجهاز بحساسات كشف الحركو وحساسات كشف كسر الأبواب والنوافذ وحساسات تأمين الأسوار.