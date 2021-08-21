إنذار حريق

يعتبر نظام إنذار الحريق عنصرًا مهمًا في خطة حماية الممتلكات الخاصة بك إنذار الحريق Fire Alarm Systems ( أمريكى - إنجليزى - أوروبي ) أنظمة إنذار الحريق تناسب كل الأماكن سواء أكانت كبيرة أم صغيرة. تتوافر بالشركة أنظمة معتمدة و حاصلة على شهادات الإعتماد الأمريكية و الأوروبية. كما يتوافر بالشركة ماركات مختلفة (إنجليزية – أمريكية) و ذلك لنوفر للعميل اختيارات المختلفة حسب كل مكان. اللوحـات Fire Control Panel و أنواعها:- لوحات تقليدية Conventional بسعات 2 – 4 – 8 – 16 – 24 – 28 منطقة شامل