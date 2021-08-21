إنذار حريق

(للبيع)
|يعتبر نظام إنذار الحريق عنصرًا مهمًا في خطة حماية الممتلكات الخاصة بك إنذار الحريق Fire Alarm Systems ( أمريكى - إنجليزى - أوروبي ) أنظمة إنذار الحريق تناسب كل الأماكن سواء أكانت كبيرة أم صغيرة. تتوافر بالشركة أنظمة معتمدة و حاصلة على شهادات الإعتماد الأمريكية و الأوروبية. كما يتوافر بالشركة ماركات مختلفة (إنجليزية – أمريكية) و ذلك لنوفر للعميل اختيارات المختلفة حسب كل مكان. اللوحـات Fire Control Panel و أنواعها:- لوحات تقليدية Conventional بسعات 2 – 4 – 8 – 16 – 24 – 28 منطقة شامل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alyaa yasser
|التليفون:
|01272263003
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|العنوان:
|154جسر السويس شارع جسر السويس- مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103088
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(للبيع)- في القاهرة مصر
231 جنيه
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11,111 جنيه