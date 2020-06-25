إمتلك الأن براد نظيف لن يحتاج منك أي مصاريف إضافية

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صورة الاعلان: إمتلك الأن براد نظيف لن يحتاج منك أي مصاريف إضافية - في مكة السعودية

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إمتلك الأن براد نظيف لن يحتاج منك أي مصاريف إضافية رقم العرض هو 58080 براده سامرو موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج smx مواصفات قياسية للسفر الدولي السمك ٦سم الطول 13 متر 37 سم عرض 2.52سم ارتفاع 2.79سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور fontenax البراد متاح للمعاينة بمعرضنا بجدة للسعر يرجي التواصل مع مدير البيع هاتفيا او واتس اب علي رقم جوال 0509313043 #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 27/6/2020
رقم الإعلان: 2061680
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