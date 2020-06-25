إمتلك الأن براد نظيف لن يحتاج منك أي مصاريف إضافية رقم العرض هو 58080 براده سامرو موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج smx مواصفات قياسية للسفر الدولي السمك ٦سم الطول 13 متر 37 سم عرض 2.52سم ارتفاع 2.79سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور fontenax البراد متاح للمعاينة بمعرضنا بجدة للسعر يرجي التواصل مع مدير البيع هاتفيا او واتس اب علي رقم جوال 0509313043 #برادتك_عندنا