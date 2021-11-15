إمامة مسجد وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أبحث عن وظيفة في مسجد خاص ( إمام / مؤذن ) - أو في المساجد الحكومية إن كان العمر مقبولاً - . مجاز في حفظ القرآن الكريم مع الإتقان والسند + جامعي لغة عربية + خبرات وشهادات وتقديرات في مجال التعليم ( قرآن كريم ، تجويد ، لغة عربية . ) . العمر ٥٨ سنة ، مزدوج الجنسية (سوري/تركي) . هاتف + واتس : 00905356807554