إمامة مسجد وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية

(طلب عمل)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أبحث عن وظيفة في مسجد خاص ( إمام / مؤذن ) - أو في المساجد الحكومية إن كان العمر مقبولاً - . مجاز في حفظ القرآن الكريم مع الإتقان والسند + جامعي لغة عربية + خبرات وشهادات وتقديرات في مجال التعليم ( قرآن كريم ، تجويد ، لغة عربية . ) . العمر ٥٨ سنة ، مزدوج الجنسية (سوري/تركي) . هاتف + واتس : 00905356807554
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود ديب الحريري
|التليفون:
|00905356807554
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|العنوان:
|- أيوبية
شانلي أورفا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112484
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