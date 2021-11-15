إمامة مسجد وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية

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تركيا (شانلي أورفا) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أبحث عن وظيفة في مسجد خاص ( إمام / مؤذن ) - أو في المساجد الحكومية إن كان العمر مقبولاً - . مجاز في حفظ القرآن الكريم مع الإتقان والسند + جامعي لغة عربية + خبرات وشهادات وتقديرات في مجال التعليم ( قرآن كريم ، تجويد ، لغة عربية . ) . العمر ٥٨ سنة ، مزدوج الجنسية (سوري/تركي) . هاتف + واتس : 00905356807554
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود ديب الحريري
التليفون: 00905356807554

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أيوبية
شانلي أورفا -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/11/2021
رقم الإعلان: 2112484
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صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا كونيالتي ضمن مجمع SEASIDE HOMES RESIDENCE الراقي في منطقة كونيالتي حي .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

77,000 دولار

15/11/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

شقة للبيع في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة مفروشة للبيع تتألف من اربع غرف وصالة ضمن مجمع حديث في انطاليا يتميز بخدماتة المتكاملة وموقعة الا.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

155,000 دولار

14/11/2021
صورة الاعلان: شقة بالقرب من البحر في تركيا انطاليا كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية

شقة بالقرب من البحر في تركيا انطاليا كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة للبيع قريبة من البحر في ليمان كونياليتي انطاليا تتألف من غرفة ومطبح وصالة . تبعد عن البحر 200 مت.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

155,000 دولار

14/11/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في تركيا انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقة للبيع في تركيا انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة للبيع ثلاث غرف ومطبخ وصالة في كونيالتي هورما انطاليا تركيا ( بمساحة 180 م2 )ضمن مجمع راقي وحديث .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

15,000 دولار

14/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في انطاليا الانيا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في انطاليا الانيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة للبيع في مدينة الانيا انطاليا ضمن مجمع كونيف KONEV الشقة مكونة من اربع غرف وصالة (بمساحة 180 م2 .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

152,000 دولار

14/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في تركيا الانيا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في تركيا الانيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقق للبيع في تركيا الانيا ضمن مجمع Sonas Star في منطقة محمودلار . يقع السوبر ماركت والمتاجر والبنوك .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

140,000 دولار

14/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في انطاليا كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في انطاليا كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة غرفتين نوم ومطبخ وصالة للبيع في كونيالتي انطاليا تركيا ضمن مجمع اتلانتس ( بمساحة 100م2 ) .يقع ال.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

150,000 دولار

14/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في مركز انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في مركز انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة للبيع في مركز مدينة أنطاليا ضمن أحد أفضل مجمعات أنطاليا يتميز المشروع بقربه من كافة الخدمات والم.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

167,670 دولار

12/11/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع مجمع غلوريا لوفت-شركة توانطاليا العقارية

شقق فاخرة للبيع مجمع غلوريا لوفت-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقق فاخرة للبيع مجمع غلوريا لوفت . شقة ثلاث غرف نوم ومطبخ وصالة للبيع بمساحة ( 120 م2 ) . ضمن مجمع غ.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

165,000 دولار

12/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع GREEN LIFE-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع GREEN LIFE-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع GREEN LIFE .شقة غرفة وصالة مؤثثة ( مساحة:50 م2) للبيع ضمن مجمع . .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

66,500 دولار

12/11/2021
صورة الاعلان: شقة فاخرة للبيع في كونيالتي انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقة فاخرة للبيع في كونيالتي انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة فاخرة للبيع غرفتين ومطبخ وصالة ( بمساحة 110 م2 ) في انطاليا-اونجالي ضمن مجمع متكامل الخدمات وضمن.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

162,000 دولار

12/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع ضمن مجمع بلاتين بيون في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع ضمن مجمع بلاتين بيون في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة للبيع مؤلفة من ثلاث غرف وصالة ( بمساحة 160 م2 ) في مجمع فاخر حديث متضمن كافة الخدمات الحديثة في .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

160,000 دولار

12/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في انطاليا في مجمع فيغا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في انطاليا في مجمع فيغا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة للبيع غرفتين نوم ومطبخ وصالة ( بمساحة 170 م2 ) في كونيالتي انطاليا ضمن مجمع فيغا . يشتهر حي كوني.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

159,000 دولار

12/11/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقق فاخرة للبيع في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقق فاخرة للبيع في انطاليا بيليك ضمن مجمع The Classe Collection حيث يبعد عن البحر 5 كم . باتت منطقة .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

83,500 دولار

12/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبولTEMPO CITY-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبولTEMPO CITY-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول ضمن مجمع TEMPO CITY مشروع موجود على الطريق الرئيسي Cendere Caddesi الم.
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

167,000 دولار

12/11/2021
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