(فرص)
|الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية وحدة البرامج التدريبية وورش العمل البرنامج التدريبي إعداد و تأهيل القادة:مناهج واساليب التطوير وقياس الاداء المؤسسى شرم الشيخ خلال الفترة من 19 الى 23 ابريل 2020 م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع: وحدة البرامج التدريبية وورش العمل جوال/واتساب : 00201023990901 بريد إلكتروني : hrhowida@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وحدة البرامج التدريبية
|التليفون:
|01023990901
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|العنوان:
|الجيزة شارع الهرم امام السجل المدني- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049878
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