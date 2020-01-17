الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية وحدة البرامج التدريبية وورش العمل البرنامج التدريبي إعداد و تأهيل القادة:مناهج واساليب التطوير وقياس الاداء المؤسسى شرم الشيخ خلال الفترة من 19 الى 23 ابريل 2020 م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع: وحدة البرامج التدريبية وورش العمل جوال/واتساب : 00201023990901 بريد إلكتروني : hrhowida@gmail.com