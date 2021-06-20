إعداد بروبوزال وأبحاث دراسية وترجمة وخدمات تعليمية

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تفاصيل الإعلان
عامر جروب ارابيان للمعاونة فى إعداد الأبحاث والترجمة والخدمات التعليمية إعداد بروبوزال PhD Proposal للقبول بالجامعات البريطانية والأجنبية. إعداد الدراسات السابقة العربية والأجنبية Previous Studies. تلخيص المقررات والمناهج الدراسية. توفير المراجع العربية والأجنبية. ترجمة المراجع الأجنبية. التدقيق اللغوى. التحليل الإحصائى SPSS. البرمجة programming. تصميم المواقع Web Design. أعمال الجرافيكس والفوتوشوب Graphics & Photoshop. Amer Group Arabian: amergroup888@gmail.com Hamdy Amer Cairo: Tel. & whatsA
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عامر جروب ارابيان
التليفون: 01005618040

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العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2021
رقم الإعلان: 2098520
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