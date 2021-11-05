إعداد البحوث الطبية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
المساعدة في إعداد البحوث الطبية و رسائل الماجستير - المراجعة و التصحيح - تحليل البيانات - والترجمة عربي انجليزي او انجليزي عربي . للتواصل 0506776624
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: إعداد البحوث الطبية
التليفون: 0506776624

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - riadh
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 ريال
تاريخ الإعلان: 7/11/2021
رقم الإعلان: 2110233
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز مواقف السيارات - في الرياض السعودية

جهاز مواقف السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز مواقف السيارات هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت لفتح وق.
العنوان:

الرياض - السعودية

490 ريال

5/11/2021
صورة الاعلان: بوابات الكترونية لدخول الافراد - في الرياض السعودية

بوابات الكترونية لدخول الافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد والموظفين تعمل بالبصمة او الرقم السري والكارت مناسبة للمستشفيات والمدارس و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/10/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأفراد - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد تعتبر بوابات دخول وخروج الأفراد من البوابات التأمينية والتنظيمية للتحكم ف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/10/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية الاعلانية - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعلية الاعلانية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شاشات العرض الالكترونية نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل. حيث أ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/10/2021
صورة الاعلان: اقوي العروض علي حجاز مواقف السيارات - في الرياض السعودية

اقوي العروض علي حجاز مواقف السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقوي العروض علي جهاز مواقف السيارات سعر الجهاز شامل التركيب والضريبة 490 ريال (بدلا من 575 ريال) .
العنوان:

الرياض - السعودية

490 ريال

18/10/2021
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش أسفل السيارة - في الرياض السعودية

أجهزة تفتيش أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص على مرايا وكاميرا كشف أسفل السيارة لاكتشاف الأشياء المشتبه التي تعمل باللمس وتستخدم من قبل ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/10/2021
صورة الاعلان: المصدات العمودية والحواجز الشوكية - في الرياض السعودية

المصدات العمودية والحواجز الشوكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مصدات امنية وحواجز شوكية نقدم لكم بسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروليكية .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/10/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة المختلفة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة المختلفة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للحرص على دقة المواعيد وزيادة الالتزام بها 1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصرا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/10/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/10/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب - في الرياض السعودية

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشير المطاعم والكوفي شوب العرض يشمل:- wifi+ شاشة تاتش +شاشة للعميل – - طابعة فواتير حراريه - درج.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,500 ريال

13/10/2021
صورة الاعلان: كاميرات تتبع السيارات - في الرياض السعودية

كاميرات تتبع السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

●كاميرا مراقبة سيارة داخلية و خارجية عالية الدقة JC100 المواصفات : ======= - كاميرا خارجية نوض.
العنوان:

الرياض - السعودية

750 ريال

10/10/2021
صورة الاعلان: فقط بسعر 3999ريال احصل علي كاشير كامل - في الرياض السعودية

فقط بسعر 3999ريال احصل علي كاشير كامل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشير – مخزون-مبيعات-مكونات العرض: ✔ نقطة بيع جهاز كمبيوتر للمتاجر والتموينات والمحلات والبق.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,999 ريال

10/10/2021
صورة الاعلان: اجهزة انذار ضد السرقة لاسلكية - في الرياض السعودية

اجهزة انذار ضد السرقة لاسلكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عروض خاصة على أجهزة إنذار ضد السرقة security alarm systems جهاز انذار ضد السرقة لاسلكي بشريحة جوال و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/10/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب - في الرياض السعودية

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم والكوفي شوب شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المط.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,350 ريال

30/9/2021
صورة الاعلان: جهاز مواقف السيارات - في الرياض السعودية

جهاز مواقف السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أقوي عروض مؤسسة طيف الألماس علي جهاز حاجز المواقف سعر الجهاز شامل التركيب والضريبة 490 ريال (بدلا من.
العنوان:

الرياض - السعودية

490 ريال

29/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager