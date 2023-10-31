(For Sale)
|إطلالة خلابة | شقة واسعة غرفتين نوم مع بلكونة في جزيرة ياس تتكون الشقة من - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة نوم مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة مشتركة - مطبخ - غرفة غسيل - حمام لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي AP982929 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|جزيرة ياس
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- جزيرة ياس
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247923
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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