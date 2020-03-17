إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

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صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد - في القليوبية مصر

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فرصة هبية مع اعالى العقارية شقاك 115م ببرجك المرخص كامل المرافق والخدمات نص تشطيب .حصة فى الارض كاش او تقسيط حتى 36 شهر مع اعالى انت دليما كسبان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Maryam
التليفون: 01000649966

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العنوان: المنشيه(ارض المحلج)- بنها
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/3/2020
رقم الإعلان: 2056532
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صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد - في القليوبية مصر

إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

(للبيع)

- في القليوبية مصر

عايز اسكن او تستثمر .احلامك اوامر مع اعالى العقارية .شقتك 135م ببرجك المرخص كامل المرافق والخدما.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد - في القليوبية مصر

إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

(للبيع)

- في القليوبية مصر

عايز اسكن او تستثمر .احلامك اوامر مع اعالى العقارية .شقتك 185م ببرجك المرخص كامل المرافق والخدما.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد - في القليوبية مصر

إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مع اعالى العقارية احلامك اوامر شقتك 135م ببرجك المرخص كامل المرافق والخدمات كاش او تقسيط وتسهيلات .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد - في القليوبية مصر

إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مع اعالى العقارية احلامك اوامر شقتك185م ببرجك المرخص كامل المرافق والخدمات كاش او تقسيط وتسهيلات ح.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد - في القليوبية مصر

إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

(للبيع)

- في القليوبية مصر

بأقل مقدم وأطول فترة سداد احجز وحدتك شقق للبيع فى بنها بالتقسيط شركة أعالى العقارية بتقدم لك موقع مت.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد - في القليوبية مصر

إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

(للبيع)

- في القليوبية مصر

فرصة هبية مع اعالى العقارية شقاك 115م ببرجك المرخص كامل المرافق والخدمات نص تشطيب .حصة فى الارض .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

1/3/2020
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صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد - في القليوبية مصر

إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

(للبيع)

- في القليوبية مصر

فرصة ذهبية .مع اعالي العقارية شقة 115م بابراجاعالي سيتى مرخصة كاملة المرافق والخدمات حصة فى الار.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

632,500 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

فرصة متتفوتش .مع اعالي العقارية شقتك 160م ببرجك المرخص كامل المرافق والخدمات نص تشطيب.حصة فى ال.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ف بنها بالقليوبية في أبراج أعالي سيتي - في القليوبية مصر

شقق للبيع ف بنها بالقليوبية في أبراج أعالي سيتي

(للبيع)

- في القليوبية مصر

في أبراج أعالي سيتي 🏢 مساحات متنوعة وموقع متميز اسعار خيالية وتقسيط عل 3 سنوات تقسيمة الشقة .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

55,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد - في القليوبية مصر

إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

(للبيع)

- في القليوبية مصر

حلمك حقيقة مع اعالي العقارية شقة 135م بابراج اعالي سيتى مرخصة كاملة المرافق والخدمات تصميم هندسى و.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,555 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مع اعالي العقارية انت دايما كسبان شقة 135م بابراج اعالي سيتي مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وس.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع - في القليوبية مصر

شقق للبيع

(للبيع)

- في القليوبية مصر

✅ادفع 40% وقسط الباقي ع 36شهر ✅واستلم شقه مساحة ✅(115_125_135_160_180_185) c.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع - في القليوبية مصر

شقق للبيع

(للبيع)

- في القليوبية مصر

✅ادفع 40% وقسط الباقي ع 36شهر ✅واستلم شقه مساحة ✅(115_125_135_160_180_185) c.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: فرصة امتلاك شقق تمليك بالتقسيط في موقع متميز ببنها - في القليوبية مصر

فرصة امتلاك شقق تمليك بالتقسيط في موقع متميز ببنها

(للبيع)

- في القليوبية مصر

الشقق في أبراج أعالي سيتي .مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وسفره بتوزيع ممتاز يضمن استغل.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

540,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مع اعالي العقرية هتحقق حلمك . شقة 160م بابراج اعالي سيتي مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وسفره.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

16/2/2020
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