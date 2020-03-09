إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

(للبيع)
|عايز اسكن او تستثمر .احلامك اوامر مع اعالى العقارية .شقتك 185م ببرجك المرخص كامل المرافق والخدمات نص تشطيب.حصة فى الارض كاش او تقسيط (40%مقدم وتسهيلات حتى 36 شهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Maryam
|التليفون:
|01000649966
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|العنوان:
|المنشيه(ارض المحلج)- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055705
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