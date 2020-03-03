إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

مع اعالى العقارية احلامك اوامر شقتك185م ببرجك المرخص كامل المرافق والخدمات كاش او تقسيط وتسهيلات حتى 36 شهر نص تشطيب .وحصة فى الارض فيو رائع وتصميم مميز مع اعالى العقارية انت دايما كسبان