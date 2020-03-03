إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

(للبيع)
|مع اعالى العقارية احلامك اوامر شقتك185م ببرجك المرخص كامل المرافق والخدمات كاش او تقسيط وتسهيلات حتى 36 شهر نص تشطيب .وحصة فى الارض فيو رائع وتصميم مميز مع اعالى العقارية انت دايما كسبان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Maryam
|التليفون:
|01000649966
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|العنوان:
|المنشيه(ارض المحلج)- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055144
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