إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

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صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد - في القليوبية مصر

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فرصة ذهبية .مع اعالي العقارية شقة 115م بابراجاعالي سيتى مرخصة كاملة المرافق والخدمات حصة فى الارض.فيو وتصميم رائع كاش او تقسيط ( مقدم 40% وتسهيلات حتى 36 شهر )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Maryam
التليفون: 01000649966

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العنوان: المنشيه(ارض المحلج)- بنها
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 632,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2053967
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صورة الاعلان: فرصة امتلاك شقق تمليك بالتقسيط في موقع متميز ببنها - في القليوبية مصر

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17/2/2020
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شقق للبيع ببنها بالتقسيط

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- في القليوبية مصر

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16/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مع اعالي العقارية حلمك هيبقى حقيقة . شقة 160م بابراج اعالي سيتي مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسب.
العنوان:

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القسم: 

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16/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في بنها_ المنشية - في القليوبية مصر

شقة للبيع في بنها_ المنشية

(للبيع)

- في القليوبية مصر

🔸امتلك شقتك بارقي مناطق بنها.بفيو رائع 🔸شقة 125م 🔸3غ_ ريسبشن قطعتين _2 حمام.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

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16/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

شقة 135م مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وسفره بتوزيع ممتاز يضمن استغلال جيد للمساحة يعني تهوية .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها - في القليوبية مصر

شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

(للبيع)

- في القليوبية مصر

لو تعبت من الدوشة وبتفكر على مكان هادى تسكن فيه . أعالى العقارية بتقدم لك. شقق للبيع فى بنها بالتق.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ف بنها بالقليوبية - في القليوبية مصر

شقق للبيع ف بنها بالقليوبية

(للبيع)

- في القليوبية مصر

شقق بأرقى مكان في بنها فيو رائع ومساحات تصل ل 185 م وتقسيط ل 36 شهر.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقة 125 م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 125 م للبيع بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

. شقق للبيع بنها بالتقسيط (3 غرف وريسبشن قطعتين و2 حمام ومطبخ أمريكانى ) استلم شقتك معاها هديتك . .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها - في القليوبية مصر

شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

(للبيع)

- في القليوبية مصر

أبراج أعالي سيتي بنها . عنوان يقربك من كل الناس . بقرب خدمات بنها . وفي قلب المدينة هتحصل علي ش.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

26/12/2019
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