إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد

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صورة الاعلان: إشترى شقتك وانت مطمن بتسهيلات فى السداد - في القليوبية مصر

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حلمك حقيقة مع اعالي العقارية شقة 135م بابراج اعالي سيتى مرخصة كاملة المرافق والخدمات تصميم هندسى وفيو رائع كاش او تقسيط حتى 36 شهر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Maryam
التليفون: 01000649966

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العنوان: المنشيه(ارض المحلج)- بنها
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,555 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053578
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السعر
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صورة الاعلان: شقق للبيع ف بنها بالقليوبية في أبراج أعالي سيتي - في القليوبية مصر

شقق للبيع ف بنها بالقليوبية في أبراج أعالي سيتي

(للبيع)

- في القليوبية مصر

في أبراج أعالي سيتي 🏢 مساحات متنوعة وموقع متميز اسعار خيالية وتقسيط عل 3 سنوات تقسيمة الشقة .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

55,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مع اعالي العقارية انت دايما كسبان شقة 135م بابراج اعالي سيتي مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وس.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع - في القليوبية مصر

شقق للبيع

(للبيع)

- في القليوبية مصر

✅ادفع 40% وقسط الباقي ع 36شهر ✅واستلم شقه مساحة ✅(115_125_135_160_180_185) c.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع - في القليوبية مصر

شقق للبيع

(للبيع)

- في القليوبية مصر

✅ادفع 40% وقسط الباقي ع 36شهر ✅واستلم شقه مساحة ✅(115_125_135_160_180_185) c.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

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17/2/2020
صورة الاعلان: فرصة امتلاك شقق تمليك بالتقسيط في موقع متميز ببنها - في القليوبية مصر

فرصة امتلاك شقق تمليك بالتقسيط في موقع متميز ببنها

(للبيع)

- في القليوبية مصر

الشقق في أبراج أعالي سيتي .مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وسفره بتوزيع ممتاز يضمن استغل.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

540,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مع اعالي العقرية هتحقق حلمك . شقة 160م بابراج اعالي سيتي مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وسفره.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

16/2/2020
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صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مع اعالي العقارية حلمك هيبقى حقيقة . شقة 160م بابراج اعالي سيتي مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسب.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في بنها_ المنشية - في القليوبية مصر

شقة للبيع في بنها_ المنشية

(للبيع)

- في القليوبية مصر

🔸امتلك شقتك بارقي مناطق بنها.بفيو رائع 🔸شقة 125م 🔸3غ_ ريسبشن قطعتين _2 حمام.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

شقة 135م مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وسفره بتوزيع ممتاز يضمن استغلال جيد للمساحة يعني تهوية .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها - في القليوبية مصر

شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

(للبيع)

- في القليوبية مصر

لو تعبت من الدوشة وبتفكر على مكان هادى تسكن فيه . أعالى العقارية بتقدم لك. شقق للبيع فى بنها بالتق.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ف بنها بالقليوبية - في القليوبية مصر

شقق للبيع ف بنها بالقليوبية

(للبيع)

- في القليوبية مصر

شقق بأرقى مكان في بنها فيو رائع ومساحات تصل ل 185 م وتقسيط ل 36 شهر.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقة 125 م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 125 م للبيع بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

. شقق للبيع بنها بالتقسيط (3 غرف وريسبشن قطعتين و2 حمام ومطبخ أمريكانى ) استلم شقتك معاها هديتك . .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها - في القليوبية مصر

شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

(للبيع)

- في القليوبية مصر

أبراج أعالي سيتي بنها . عنوان يقربك من كل الناس . بقرب خدمات بنها . وفي قلب المدينة هتحصل علي ش.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: شقة 160م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 160م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

امتلك شقتك الآن بمساحات مختلفة . اختار منها ما يناسبك . مساحات تبدأ من 115 متر وحتى 185 متر . بأ.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: شقة 160م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 160م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

امتلك شقتك الآن بمساحات مختلفة . اختار منها ما يناسبك . مساحات تبدأ من 115 متر وحتى 185 متر . بأب.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

15/12/2019
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