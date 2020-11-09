إستيورد (مساعد شيف ثالث )

(فرصة عمل)
|مطلوب استيورد ( مساعد شيف ثالث ) من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – مؤهل متوسط علي الاقل – راتب 3000ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية 2 في السنة – اقامة كاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – تامينات ( صحي – اجتماعي ) – 23يوم عمل و7اجازة . للتواصل علي الواتس آب فقط 01156665046
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارينا باى ساندز
|التليفون:
|01156665046
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|العنوان:
|5 عمارات الميرلاند - جسر السويس - مصر الجديدة - القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071867
3,500 جنيه
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