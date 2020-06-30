(للإيجار)
|شركت إرجنت ليموزين تقدم : أحجز رحلتك دلوقتىمن و إلى #مطار_برج_العرب# مطار القاهرة نحن لدينا أفضل خدمات الليموزين بالقاهرة و الأسكندرىة و ذلك بأحدث أنواع السيارات و بأقل الأسعار لمراعات الظروف التى نمر بها مع تعقيم كامل للسيارة و السائق .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Hassan Abdelrhman Abdelaziz
|التليفون:
|01207131211
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الأسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,110 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061928
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
735,000 جنيه
136,000 جنيه
297,000 جنيه
540,000 جنيه
175,000 جنيه
289,000 جنيه
100 جنيه
182,000 جنيه
211,000 جنيه
171,000 جنيه
12,000 جنيه
65,000 جنيه