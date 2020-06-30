إرجنت ليموزين

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: إرجنت ليموزين - في الإسكندرية مصر

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شركت إرجنت ليموزين تقدم : أحجز رحلتك دلوقتىمن و إلى #مطار_برج_العرب# مطار القاهرة نحن لدينا أفضل خدمات الليموزين بالقاهرة و الأسكندرىة و ذلك بأحدث أنواع السيارات و بأقل الأسعار لمراعات الظروف التى نمر بها مع تعقيم كامل للسيارة و السائق .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Hassan Abdelrhman Abdelaziz
التليفون: 01207131211

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العنوان: - الأسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,110 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/6/2020
رقم الإعلان: 2061928
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعة طبية كبري مستشفي ومراكز طبية

مطلوب لمجموعة طبية كبري مستشفي ومراكز طبية

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعة طبية كبري مستشفي ومراكز طبية لفروعها بمصر والسعودية اطباء استشاري -أخصائي اول– أخصائي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/6/2020
صورة الاعلان: وظائف لكبرى الفنادق والمطاعه التابعه لكبرى الشركات

وظائف لكبرى الفنادق والمطاعه التابعه لكبرى الشركات

(فرصة عمل)

وظائف لكبرى الفنادق والمطاعه التابعه لكبرى الشركات تعمل بمجال السياحه لفروعها بمصر والسعودية الوظا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

You think a lot about time, quality and design, Just call us, We will Finish it just in two steps: 1.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/6/2020
صورة الاعلان: لو عايز تضمن مستقبل اولادك امتلك محل بالعاصمة

لو عايز تضمن مستقبل اولادك امتلك محل بالعاصمة

(للبيع)

لو عايز تضمن مستقبل اولادك امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في الحي المالي والحكومي وسط عدد كبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

735,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر بأقل سعر تعالي امتلك محلك في العاصمة

عايز تستثمر بأقل سعر تعالي امتلك محلك في العاصمة

(للبيع)

عايز تستثمر بأقل سعر تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصم الكبير في مول smart .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

136,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: الحق الخصم وتعالي امتلك محل في العاصمة ومتضعيش الفرصة

الحق الخصم وتعالي امتلك محل في العاصمة ومتضعيش الفرصة

(للتقسيط)

الحق الخصم وتعالي امتلك محلك الجديد في العاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال down town بجانب المحطة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

297,000 جنيه

29/6/2020
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صورة الاعلان: الحق حرق الاسعار وتعالي بسرعة امتلك محل ف العاصمة

الحق حرق الاسعار وتعالي بسرعة امتلك محل ف العاصمة

(للتقسيط)

الحق امتلك في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وتعالي علي مول smart بالقرب من الحي الحكومية وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

540,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: استفيد بالخصم وامتلك عيادة في العاصمة لفترة محدودة

استفيد بالخصم وامتلك عيادة في العاصمة لفترة محدودة

(للبيع)

استمتع بخصم 10% وامتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة في مول SIXTY وهو مول مميز جدا وسط اكبر كثا.
العنوان:

القاهرة - مصر

175,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: مكتبك بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح

مكتبك بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح

(للتقسيط)

مكتبك في مول SIXTY بالعاصمة الادارية الجديدة وسط الخدمات الحكومية والمالية امام وزارة المالية مباشرة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: أحبار طابعات التصوير ولوازم التشغيل SHARP

أحبار طابعات التصوير ولوازم التشغيل SHARP

(للبيع)

بيع وصيانة وتجهيز طابعات تصوير المستندات SHARP مستلزمات التشغيل ( درم - ديفلوبر- بليد. حبارات.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بالرقي

اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بالرقي

(للبيع)

روح علي العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك في ارقي كمبوند في وسط الطبيعة والاشجار والزهور بأنواعها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: جمع عيلتك في حديقتك وامتلك شقة بالعاصمة

جمع عيلتك في حديقتك وامتلك شقة بالعاصمة

(للبيع)

عايز تجمع عيلتك بعيد عن الزحمة وفي خصوصية كاملة امتلك شقة بحديقة في العاصمة الادارية الجديدة وجمع عي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

211,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: بتدور علي مكان تسكن فيه بعيد عن الزحمة تعالي ع العاصمة

بتدور علي مكان تسكن فيه بعيد عن الزحمة تعالي ع العاصمة

(للتقسيط)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند ZAVANI وعيش في الهدوء والاستمتاع بالطبيعة وسط المسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: للشركات شقة بحى السفارات بمدينة نصر

للشركات شقة بحى السفارات بمدينة نصر

(للإيجار)

شقه ٢٤٠ متر بحي السفارات للايجار مده طويله التشطيب الاول الترا سوبر لوكس كما بالصو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: شاليه في راس سدر للبيع علي حمامات السباحة

شاليه في راس سدر للبيع علي حمامات السباحة

(للبيع)

خدلك شاليه في راس سدر علي حمامات السباحة والاكوا بارك وهتكون مطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

29/6/2020
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