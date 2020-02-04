إذا كنت تجيد القيادة ولديك رخصة انضم لفريق عملنا بدخل مميز

(مطلوب)
|إذا كنت تجيد القيادة ولديك رخصة – خاصة أو مهنية نوفر لك فرصة عمل محترمة ومضمونة وتقدم الان و نسلمك سيارة زيرو وتحقق دخل شهري لا يقل عن 5000ج . 01032597583
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|grand house
|التليفون:
|01032597583
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|17 ش الطاقة - خلف النادي الأهلي - الدور السادس- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052206
5,000 جنيه
5,000 جنيه
3,500 جنيه
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
400 دينار
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