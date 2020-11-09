إدخال بيانات

(مطلوب)
|داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 50 سنة – الراتب 4000ج أساسي – توفير تدريب لمن لا يملك الخبرة – مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات . للتواصل علي الواتس آب فقط 01156665046
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارينا باى ساندز
|التليفون:
|01156665046
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|العنوان:
|5 عمارات الميرلاند - جسر السويس - مصر الجديدة - القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071863
4,000 جنيه
4,000 جنيه