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تفاصيل الإعلان
داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 50 سنة – الراتب 4000ج أساسي – توفير تدريب لمن لا يملك الخبرة – مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات . للتواصل علي الواتس آب فقط 01156665046
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مارينا باى ساندز
التليفون: 01156665046

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العنوان: 5 عمارات الميرلاند - جسر السويس - مصر الجديدة - القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071863
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مطلوب فوراً موظفين ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظف + موظفة ( إدخال بيانات ) – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – لا يشترط الخبرة – الشركة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات _لا يشترط الخبره_من سن 45:18 سنة_لايقل المؤهل عن اعدادي _شفت6ساعات _توفير نظام وظيفي متك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

27/10/2020
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