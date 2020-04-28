إدارة شؤون الموظفين

أساليب التواصل بين الموظفين داخل شركتك او التواصل مع العملاء متعددة و ليها اكتر من طريقة بس انت دايما ادارة محتاج الطريقة الأسرع والأسهل عشان توفر وقت محتاجه عشان تنجز أعمال اخرى اختيارك لنظام Diamond ERP لإدارة شركتك هيساعدك فى تنظيم التواصل بين الموظفين والعملاء . لانه يتميز بالـ chatting room داخل النظام وبالتالى تقدر تبعت رسايل للعملاء أو صور أو اى فايلات مهمة ده غير مميزات تانية داخل النظام :- متعدد اللغات= متعدد العملات= يعمل أونلاين من خلال متصفح= ا