إحمي بيتك وعائلتك مع أحدث أجهزة إنذار ضد الحريق

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|reham
|التليفون:
|01098934075
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|العنوان:
|15 مكرم عبيد- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058653
100 جنيه
100 جنيه
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