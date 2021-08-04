(للإيجار)
|أيجار ميتسوبيشى باجيرو مع سائق وبدون سائق أيجار ميتسوبيشى باجيرو 4×4 تتميز شركة تورست ليموزين بتـأجير باجيرو الشكل الجديد 2021 لايجار باجيرو لتوصيلك الاماكن التى تطلبها انت وعائلتك مشواريك الخاصة \ 01014555680 استأجر باجيرو الشكل الجديد التى تتميز بسرعه فائقة لتوصيلك جميع الاماكن براحة تامه تتميز شركة تورست ليموزين بتخفيضات على تأجير ميتسوبيشى باجيرو للرحلات والاماكن السياحية أيجار ميتسوبيشى باجيرو دفع رباعى بأرخص الاسعار فى القاهرة تتميز باجيرو 4×4 بنظام امن لك ولاسرتك لحمايتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست لايجار السيارات والليموزين، إيجار سيارات، تأجير ليموزين
|التليفون:
|01014555680
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|العنوان:
|4 عباس العقاد _ مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102165
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