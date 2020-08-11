أول كابل وشاحن صنع في مصر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع كمبيوهوم لانتاج وتصنيع الشواحن والكابلات المصنع الاول من نوعه بمصر والشرق الاوسط وافريقيا الجودة والضمان وخدمة ما بعد البيع التصنيع لدي الغير بالعلامة التجارية الخاصة المنتجات: شواحن لاب توب شواحن موبايل ( حائط وسيارة ووايرليس ) متعدد المخارج حتي 3usb ومتعدد الفولت والامبير والوات شواحن كاميرات مراقبة دي في ار كابلات موبايل ( اندرويد وايفون وتايب سي ) متعدد الامبير والاطوال كابلات HDMI متعدد الاطوال حتي 30 متر بتقنية (4K:8K) # بكل فخر صنع في مصر # معا نستطيع انضم محل تاجر موزع جملة مستورد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصنع كمبيوهوم لانتاج وتصنيع الشواحن والكابلات
التليفون: 00201117648296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 9 ش ابراهيم الرفاعي من مكرم عبيد مدينة نصر القاهرة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064799
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كمبوند تاج سيتي طريق السويس

كمبوند تاج سيتي طريق السويس

(للبيع)

يقع كمبوند تاج سيتي التجمع الخامس على طريق القاهرة السويس امام فندق جي دبليو ماريوت وفندق كمبنسكي ،ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: نوفرأمهر شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات

نوفرأمهر شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات

(طلب عمل)

نوفرأمهر شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: شركة ايجي تك لمعامل اللغات و التعليم عن بعد

شركة ايجي تك لمعامل اللغات و التعليم عن بعد

(للبيع)

شركة ايجي تك لتجهيز معامل اللغات -معامل الحاسب الالي- الفصول الاليكترونية تجهيز معامل لغات للمدارس .
العنوان:

القاهرة - مصر

50 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن للعمل 8 ساعات براتب 3250

مطلوب افراد امن للعمل 8 ساعات براتب 3250

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بشركة ايجلز ضابط أمن إدارى 8 ساعات للعمل بسفارات الأتحاد الأوروبى بالقاهرة براتب صافى يب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,250 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات

توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات01017902000 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جم.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: نوفر جليسات المسنين والمربيات والشغالات لجميع المحافظات

نوفر جليسات المسنين والمربيات والشغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

نوفر جليسات المسنين والمربيات والشغالات لجميع المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/8/2020
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صورة الاعلان: _ مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر مبانى 2000 متر

_ مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر مبانى 2000 متر

(للبيع)

_ مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر مبانى 2000 متر على اعلى مستوى للبيع ببرج العرب الاسكندرية سعر المت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: مكتب 150م بالنحاس عمارات عثمان اول بلكونه

مكتب 150م بالنحاس عمارات عثمان اول بلكونه

(للإيجار)

مكتب 150م بالنحاس عمارات عثمان اول بلكونه مكتب للايجاربمصطفى النحاس الرئيسى بعمارات عثمان امام مسجد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض والدمام والخبر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض والدمام والخبر

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض والدمام والخبر 1- اطباء عام اسنان (خبرة لاتقل عن سنتين.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: خطوط تصنيع السيلاج بنظام تفريغ الهواء vacuum

خطوط تصنيع السيلاج بنظام تفريغ الهواء vacuum

(للبيع)

خطوط تصنيع السيلاج بنظام تفريغ الهواء vacuum - يتم انتاج بالات بوزن 25-50 كيلو جرام ويتم تعبئتها فى .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

500 دولار

11/8/2020
صورة الاعلان: افخم مكتب مفروش بم نصر 350م بالطيران 2015

افخم مكتب مفروش بم نصر 350م بالطيران 2015

(للإيجار)

افخم مكتب مفروش بم نصر 350م بالطيران 2015 للشركات والمقرات الاداريه الكبرى مقرادارى مفروش بشارع الطي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

45,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: كافيه للبيع 490م بعباس العقاد

كافيه للبيع 490م بعباس العقاد

(للبيع)

كافيه للبيع 490م بعباس العقاد للبيع كافيه باول عباس العقاد بشارع اتجاهين مرخص تجارى واجهه كبيره عال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله

مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله

(فرصة عمل)

مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله خبره لا تقل عن سنتين يفضل الحاصلين علي الداتا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت 1-استشاريات واخصائيات ومقيمات نساء وتوليد (دكتوراه – ماجستير خبره ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 دينار

11/8/2020
صورة الاعلان: المعلومات الكاملة عن كمبوند صن كابيتال اكتوبر

المعلومات الكاملة عن كمبوند صن كابيتال اكتوبر

(للبيع)

يقع كومبوند صن كابيتال بموقع مميز جدآ بمدينة 6 اكتوبر فريد من نوعه على طريق الواحات وأول طريق الفيوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
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