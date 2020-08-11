أول كابل وشاحن صنع في مصر

مصنع كمبيوهوم لانتاج وتصنيع الشواحن والكابلات المصنع الاول من نوعه بمصر والشرق الاوسط وافريقيا الجودة والضمان وخدمة ما بعد البيع التصنيع لدي الغير بالعلامة التجارية الخاصة المنتجات: شواحن لاب توب شواحن موبايل ( حائط وسيارة ووايرليس ) متعدد المخارج حتي 3usb ومتعدد الفولت والامبير والوات شواحن كاميرات مراقبة دي في ار كابلات موبايل ( اندرويد وايفون وتايب سي ) متعدد الامبير والاطوال كابلات HDMI متعدد الاطوال حتي 30 متر بتقنية (4K:8K) # بكل فخر صنع في مصر # معا نستطيع انضم محل تاجر موزع جملة مستورد