أول كابل وشاحن صنع في مصر

(للبيع)
|مصنع كمبيوهوم لانتاج وتصنيع الشواحن والكابلات المصنع الاول من نوعه بمصر والشرق الاوسط وافريقيا الجودة والضمان وخدمة ما بعد البيع التصنيع لدي الغير بالعلامة التجارية الخاصة المنتجات: شواحن لاب توب شواحن موبايل ( حائط وسيارة ووايرليس ) متعدد المخارج حتي 3usb ومتعدد الفولت والامبير والوات شواحن كاميرات مراقبة دي في ار كابلات موبايل ( اندرويد وايفون وتايب سي ) متعدد الامبير والاطوال كابلات HDMI متعدد الاطوال حتي 30 متر بتقنية (4K:8K) # بكل فخر صنع في مصر # معا نستطيع انضم محل تاجر موزع جملة مستورد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصنع كمبيوهوم لانتاج وتصنيع الشواحن والكابلات
|التليفون:
|00201117648296
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|العنوان:
|9 ش ابراهيم الرفاعي من مكرم عبيد مدينة نصر القاهرة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064799
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