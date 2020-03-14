أول حضانه متكاملة للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

حضانة بيبي نيدز هي أول حضانة متكاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة <3 نؤمن بأهمية منح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم الطبيعي في التعلم والرعاية والحب والتنمية ليستطيع أطفالنا يعيشوا حياة طبيعية سعيدة <3 بنوفر لأطفالنا بيئة تعليمية وعلاجية جماعية متميزة ومنفردة حسب احتياجات اطفالنا وفيها : ☑ أحدث البرامج والمناهج التعليمية و العلاجيه (مونتيسوري - تكامل حسي - العلاج بالفن -العلاج بالدراما - العلاج بالموسيقي ) ☑تعليم الطفل بطرق حديثه وبسيطه ( تنميه مفاهيم علميه وبيئيه و اجتماعيه وخلقيه