أول حضانه متكاملة للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

(فرص)
|حضانة بيبي نيدز هي أول حضانة متكاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة <3 نؤمن بأهمية منح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم الطبيعي في التعلم والرعاية والحب والتنمية ليستطيع أطفالنا يعيشوا حياة طبيعية سعيدة <3 بنوفر لأطفالنا بيئة تعليمية وعلاجية جماعية متميزة ومنفردة حسب احتياجات اطفالنا وفيها : ☑ أحدث البرامج والمناهج التعليمية و العلاجيه (مونتيسوري - تكامل حسي - العلاج بالفن -العلاج بالدراما - العلاج بالموسيقي ) ☑تعليم الطفل بطرق حديثه وبسيطه ( تنميه مفاهيم علميه وبيئيه و اجتماعيه وخلقيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Baby needs nursery
|التليفون:
|01008367670
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|العنوان:
|حضانه بيبي نيدز شارع جامع يحيى أمام دار محمد رجب زيزينيا الاسكندرية- زيزينيا
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055904
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