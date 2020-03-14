أول حضانه متكاملة للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

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تفاصيل الإعلان
حضانة بيبي نيدز هي أول حضانة متكاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة <3 نؤمن بأهمية منح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم الطبيعي في التعلم والرعاية والحب والتنمية ليستطيع أطفالنا يعيشوا حياة طبيعية سعيدة <3 بنوفر لأطفالنا بيئة تعليمية وعلاجية جماعية متميزة ومنفردة حسب احتياجات اطفالنا وفيها : ☑ أحدث البرامج والمناهج التعليمية و العلاجيه (مونتيسوري - تكامل حسي - العلاج بالفن -العلاج بالدراما - العلاج بالموسيقي ) ☑تعليم الطفل بطرق حديثه وبسيطه ( تنميه مفاهيم علميه وبيئيه و اجتماعيه وخلقيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Baby needs nursery
التليفون: 01008367670

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العنوان: حضانه بيبي نيدز شارع جامع يحيى أمام دار محمد رجب زيزينيا الاسكندرية- زيزينيا
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,100 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/3/2020
رقم الإعلان: 2055904
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في كمبوند zavani وعيش حياة راقية بالعاصمة

امتلك في كمبوند zavani وعيش حياة راقية بالعاصمة

(للبيع)

امتلك شقتك الجديدة بكمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش حياة راقية بعيد عن الزحمة والازعاج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: وحدتك بالتجمع الخامس كاملة المرافق والخدمات والتشطيب بدون فوايد وبمقدم 10

وحدتك بالتجمع الخامس كاملة المرافق والخدمات والتشطيب بدون فوايد وبمقدم 10

(للبيع)

ادفع مقدم 10 % من قيمة الوحدة اللي انت هتختارها من مساحات المشروع اللي بتتنوع مابين 55 م ل 250 م و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك في التجمع علي فيو 203 فدان وبالتقسيط علي 10 سنين

امتلك شقتك في التجمع علي فيو 203 فدان وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

وحدتك في التجمع الخامس بالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد علي فيو 203 فدان من المساحات الخضرا الكمبوند .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور الطبيعية

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور الطبيعية

(للتقسيط)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور الطبيعية بكمبوند zavani واستمتع با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: الحق واحجز وحدتك مع ora بمقدم 100 الف فقط في ارقي كمبوند سكني بالتجمع الخ

الحق واحجز وحدتك مع ora بمقدم 100 الف فقط في ارقي كمبوند سكني بالتجمع الخ

(للبيع)

وحدتك بمقدم مميزجدا 100 الف فقط ودا لان اول سعر للمشروع ومش بي كدا لان كمان اول مشاريع ora في التجم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: ابعد عن زحمة القاهرة وامتلك في zavani بالعاصمة الادارية

ابعد عن زحمة القاهرة وامتلك في zavani بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

امتلك في zavani العاصمة الادارية الجديدة وابعد عن زحمة القاهرة وعيش في هدوء واسترخاء وشقتك 205م (4غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

14/3/2020
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صورة الاعلان: الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر

الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر

(للبيع)

مستني ايه صبور بيطرح اول مشروع ليه في اكتوبر واول عرض سعر مميز بيدا من مقدم 180 الف جنية وبالتقسيط.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: 5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر

5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر

(للبيع)

كل عملاء اكتوبر والمهتمين بمشاريع المهندس صبور , دلوقت بدانا شلشلة من مشاريعنا سلسلة من مشاريعنا في.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5%

اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5%

(للبيع)

قسطك في كمبوند صبور بدون فوايد علي 10 سنين عرض سعر مش موجود في اكتوبر كلها ودا لان دي اول مشاريع صب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ميكانيكا استقبال لتوكيل سيارات بالسعودية

مطلوب مهندسين ميكانيكا استقبال لتوكيل سيارات بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى توكيلات السيارات بالسعودية :- #مهندس_ميكانيكا #engineer_mec.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/3/2020
صورة الاعلان: نوفر أمهر عاملات نظافة.مربيات .جليسات مسنين لكافة المحافظات

نوفر أمهر عاملات نظافة.مربيات .جليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

نوفر أمهر عاملات نظافة.مربيات.جليسات مسنين لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي

ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي

(للبيع)

ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأو.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

14/3/2020
صورة الاعلان: البحر يحب اللمة ولمة العيلة مفيش احلي منها علي بحر السخنة

البحر يحب اللمة ولمة العيلة مفيش احلي منها علي بحر السخنة

(للبيع)

اللمة متحلاش غير علي بحر لاسيرينا السخنة بأمتلاك شاليه في السخنة هتلم عيلتك حواليك وهتستمتعوا بأحلي .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع بعرض الفرش

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع بعرض الفرش

(للبدل)

امتلك شاليهك الخاص في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بعرض الفرش يعني هتاخد الشاليه والفرش هدية ومش هتشيل ه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك براس سدر ع البحر وصيف مع اولادك براحتك

امتلك شاليهك براس سدر ع البحر وصيف مع اولادك براحتك

(للبيع)

امتلك شاليهك علي البحر وصيف مع اولادك براحتك علي اجمل فيو وعلي احلي بحر وبالتقسيط المريح وبدون فوائد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

14/3/2020
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