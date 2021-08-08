أوقيتين عود فيتتنامي سيوفي سوبر

(للبيع)
|اوقيتين عود فيتنامي سيوفي سوبر له رائحه هادئة تتشابه الى حد كبير مع العود الهندي نوعية ممتازة جدً ل ايفوتكم يشبه العود الهندي لدرجة كبيرة جداً ويتميز برائحه بخور رائعه وزكية من انواع العود والبخور الرائعة هو بخور العود الفيتنامي حيث انه من انواع الدخون النادرة بسبب انه معظم العود الفيتنامي يكون مستزرع ويتميز العود الفيتنامي بالرائحة الهادئة والسعر المناسب والثبات الجيد على اثاث المنزل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Almohit oud
|التليفون:
|+971567266175
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|العنوان:
|- جبل علي
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|590 درهم
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102067
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