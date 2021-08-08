أوقيتين عود فيتتنامي سيوفي سوبر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (دبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
اوقيتين عود فيتنامي سيوفي سوبر له رائحه هادئة تتشابه الى حد كبير مع العود الهندي نوعية ممتازة جدً ل ايفوتكم يشبه العود الهندي لدرجة كبيرة جداً ويتميز برائحه بخور رائعه وزكية من انواع العود والبخور الرائعة هو بخور العود الفيتنامي حيث انه من انواع الدخون النادرة بسبب انه معظم العود الفيتنامي يكون مستزرع ويتميز العود الفيتنامي بالرائحة الهادئة والسعر المناسب والثبات الجيد على اثاث المنزل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Almohit oud
التليفون: +971567266175

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - جبل علي
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 590 درهم
تاريخ الإعلان: 8/8/2021
رقم الإعلان: 2102067
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | 19000 قدم مربع | روضة أبوظبي

للبيع. أرض تجارية | 19000 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع. أرض تجارية | 19000 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة ا.
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | 19000 قدم مربع | روضة أبوظبي

للبيع. أرض تجارية | 19000 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع. أرض تجارية | 19000 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة ا.
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي

للبيع. فيلا 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

للبيع. فيلا 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة دراسة - .
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي

للبيع. فيلا 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

للبيع. فيلا 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة دراسة - .
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. بناية تجارية | موقع متميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع. بناية تجارية | موقع متميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع. بناية تجارية | موقع متميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي بناية تجارية مكونة من : طابق أرضي - 5.
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزانين - 7 طو.
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزانين - 7 طو.
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - غرف.
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - غرف.
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا 3 غرف نوم | حي سكني راقي | شارع السلام أبوظبي

للبيع. فيلا 3 غرف نوم | حي سكني راقي | شارع السلام أبوظبي

(للبيع)

للبيع. فيلا 3 غرف نوم | حي سكني راقي | شارع السلام أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة مع.
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا 3 غرف نوم | حي سكني راقي | شارع السلام أبوظبي

للبيع. فيلا 3 غرف نوم | حي سكني راقي | شارع السلام أبوظبي

(للبيع)

للبيع. فيلا 3 غرف نوم | حي سكني راقي | شارع السلام أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة مع.
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة بجنب مسجد تشطيب سوبر ديلوكس

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة بجنب مسجد تشطيب سوبر ديلوكس

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة بجنب مسجد تشطيب سوبر ديلوكس مساحة الارض ( 80×150 قدم ) الفيلا تتكون .
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا منطقة الريف ( 2 ) تتكون الفيلا من ثلاث غرف نوم وغرفة خادمة و صا

للبيع فيلا منطقة الريف ( 2 ) تتكون الفيلا من ثلاث غرف نوم وغرفة خادمة و صا

(للبيع)

للبيع فيلا منطقة الريف ( 2 ) تتكون الفيلا من ثلاث غرف نوم وغرفة خادمة و صاله ومطبخ مفتوح الفيلا طابق.
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من : الطابق الأرضي .
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من : الطابق الأرضي .
القسم: 

اتصل

8/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager