أوقية عود فيتنامي قواقع + عود ماليزي ترنقانو دبل سوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أوقية عود فيتنامي قواقع + عود ماليزي ترنقانو دبل سوبر - في الفجيرة الإمارات

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أوقية عود فيتنامي قواقع + عود ماليزي ترنقانو دبل سوبر 🔥😍 سعر العرض ب 790 درهم إماراتي 💸 وهدية مجانية 🤩🎁 ربع تولة دهن عود معتق 🎁😍 هذا فقط تجدوه من #المحيط_للعود ودهن العود للاستفسارات والتفاصيل ع الواتساب: 0060102888344
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Almohit oud
التليفون: +971567266175

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الفجيرة
الفجيرة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 790 درهم
تاريخ الإعلان: 10/8/2021
رقم الإعلان: 2102164
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10/8/2021
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(للبيع)

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للبيع.فيلا 5 غرف | تراس كبير مغطى | حديقة بلوم أبوظبي

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10/8/2021
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(فرص)

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10/8/2021
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(للبيع)

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9/8/2021
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(للبيع)

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