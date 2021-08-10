(للبيع)
|أوقية عود فيتنامي قواقع + عود ماليزي ترنقانو دبل سوبر 🔥😍 سعر العرض ب 790 درهم إماراتي 💸 وهدية مجانية 🤩🎁 ربع تولة دهن عود معتق 🎁😍 هذا فقط تجدوه من #المحيط_للعود ودهن العود للاستفسارات والتفاصيل ع الواتساب: 0060102888344
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Almohit oud
|التليفون:
|+971567266175
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|العنوان:
|- الفجيرة
الفجيرة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|790 درهم
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102164
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