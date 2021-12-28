أهمية تحليل جدوى السوق من أفضل مكاتب دراسة الجدوى في جدة

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تفاصيل الإعلان
أولًا وقبل كل شيء، يجب إنشاء منطقة السوق الأولية (PMA) من قبل المحلل المتواجد غالبًا في أفضل مكاتب دراسة الجدوى في جدة ، ويتم ذلك بناءً على موقع المشروع المقترح ونوع المشروع، حيث تعتبر هذه هي أصغر منطقة جغرافية من المتوقع أن ينشأ منها غالبية الدعم لمشروع مقترح، كما يعد التحديد الدقيق لمنطقة السوق للمشروع أمرًا بالغ الأهمية؛ وذلك لتوفير دراسة سوق دقيقة وفعالة. وإذا حدد المحلل بعض قضايا دراسة السوق الهامة التي تشمل مساحة كبيرة جدًا، فمن المم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مدى
التليفون: 01025401017

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العنوان: 201025401017- الرياض
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/1/2022
رقم الإعلان: 2117665
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