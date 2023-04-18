أنواع دورات الحاسب الآلى وما هى المهارات المكتسبة منها؟

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Ad Photo: أنواع دورات الحاسب الآلى وما هى المهارات المكتسبة منها؟ - in Ar Riyad Saudi Arabia

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في ظل التطور السريع للتكنولوجيا والحاسوب، أصبحت دورات الحاسب الآلى مهمة جداً لكافة المستخدمين سواء في المجال العملي أو التعليمي. وبالتالي، فإن فهم أنواع هذه الدورات وفوائدها يعد شديد الأهمية. في هذا المقال، سنستكشف أنواع دورات الحاسب الآلي والمهارات التي يمكن اكتسابها من خلال دراستها، حتى نتمكن من تحقيق فائدة قصوى والابتعاد عن وضعية التخبط والارتباك التي قد تواجه المستخدم. تعريف المهارات الحاسوبية وأهميتها في سوق العمل إن المهارات الحاسوبية ودورات الحاسب الآلى هي القدرة على استخدام التقنية المت
Contact The Advertiser:
Contact Name: محمد
Telephone: 00966598419676

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Location: - الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 500 Riyal
Posting Date: 4/5/2023
Ad Number: 2181595
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Ad Photo: نصائح لتحسين مهاراتك في اللغة الإنجليزية - in Ar Riyad Saudi Arabia

نصائح لتحسين مهاراتك في اللغة الإنجليزية

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

في هذه الأيام، تعد اللغة الإنجليزية لُغةً عالمية يتحدثها الملايين حول العالم. وتعدّ تحسين مهاراتك في.

500 Riyal

18/4/2023
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